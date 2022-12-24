Карлос Сайнс: «Стабильный Карлос 2021 года может бороться за титул, используя полученный опыт»

Карлос Сайнс рассказал, в чем ему нужно прибавить, чтобы претендовать на титул.

Пилот «Феррари» завоевал свою первую победу в «Формуле-1» и завершил 2022 год на пятом месте.

«В начале сезона у меня были два схода подряд, а ближе к концу я пилотировал хорошо, но попал в аварию в Остине, когда стартовал с поул-позиции. Кроме этого, болид больше не позволял побеждать.

Взлетов и падений случилось много. Надеюсь, в следующем году будет меньше неудач и много успехов, и я проведу более ровный сезон.

Моя цель – добиться стабильности. Я уже знаю, что необходимо для побед в гонках, однако стабильность нужна для борьбы за титул. Если едешь в группе лидеров, то в худшем случае финишируешь пятым или шестым. У нас же случились шесть или семь сходов, и потерянные очки не позволили сражаться за чемпионство – хотя верно и то, что и « » были сильнее.

Я считаю, что с этим опытом и в случае возвращения стабильного Карлоса 2021 года, который, думаю, завершит все гонки, можно бороться за титул», – заявил испанец.

Карлос признался, что в 2022-м был одновременно и близок к битве за чемпионство, и далек:

«Близок, потому что я в одной из лучших команд в мире. Но в «Ф-1» высокий уровень – это относится и к пилотам, и к командам. Я год за годом буду прикладывать усилия. В то же время должны сложиться обстоятельства, чтобы оказаться в одном из лучших болидов и извлечь преимущество.

В этом году я впервые пилотировал очень конкурентоспособную машину, и это дало большой опыт. Уверен, он пойдет на пользу в будущем».

Подарок Сайнсу от «Феррари» – уникальный именной суперкар. За $600 тысяч и с рекордным мотором на 830 л.с.

Карлос Сайнс о шансах «Феррари» на титул в 2023 году: «Потребуется победить сразу две очень сильные команды»