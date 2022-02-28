Гран-при России отменен, «Хаас» без триколора, место Мазепина под вопросом, «Мерседес» быстрее всех на тестах и другие события недели в «Ф-1»

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Sports.ru представляет дайджест ключевых событий в «Формуле-1» и других автоспортивных сериях за последнюю неделю.

1. Хэмилтон поддержал «отважных людей Украины и храбрых граждан России, которые ищут мира». О ситуации высказались Феттель, Алонсо, Ферстаппен, Норрис, Перес, Шумахер, Шварцман и многие другие гонщики.

2. Гран-при России отменен. Также в стране не пройдут этапы Кубка мира по кузовным гонкам и чемпионата мира по мотокроссу и спидвею.

3. Первые тесты новой «Ф-1» в Барселоне: Норрис показал лучшее время в первый день, Леклер – во второй, Хэмилтон – в третий. Гонщики «Мерседеса» возглавили сводную таблицу тестов, «Феррари» проехала больше всех кругов, Мазепин – лучший по максимальной скорости.

4. Мазепин может потерять место в «Ф-1». «Хаас» убрал ливрею в цветах флага России и лого «Уралкалия» на тестах, а руководитель команды сообщил, что обратится к Фиттипальди в случае необходимости. Пресса же считает Джовинацци фаворитом на потенциальную вакансию.

5. «Альфа Ромео» представила ливрею 2022 года.

6. «Альпин» показала две расцветки: сине-розовую на сезон-2022 и полностью розовую на первые два Гран-при.

7. «Андретти» договорилась с «Рено» о поставке моторов в «Ф-1».

Другие серии

1. Рованпера выиграл Ралли Швеции.

2. Определились составы всех команд «Формулы-2».

3. Маклафлин одержал первую победу в «Индикаре».

Ключевые цитаты 

Джереми Кларксон: «###### тормоз Мазепин, гоняйся в России в одиночку. Ты все равно проиграешь»

Пьер Гасли: «Рад решению об отмене Гран-при России – на мой взгляд, оно абсолютно правильное»

Фернандо Алонсо: «Кажется, что самой быстрой машиной сейчас располагает «Феррари»

Тото Вольфф: «В «Мерседесе» никогда не было первого и второго номера»

🔔 Ближайшие события

1. Первый этап MotoGP сезона-2022 в Катаре (4-6 марта).

2. Тесты «Ф-1» в Бахрейне (10-12 марта).

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