Гюнтер Штайнер: «Если Мазепин по той или иной причине не сможет выступать в гонках, его заменит Фиттипальди»

Руководитель заявил, что первым кандидатом на замену в случае возникновения такой необходимости будет резервный пилот команды .

В последние дни в перспективах продолжения выступлений Мазепина в «Формуле-1» возникли сомнения. В третий день тестов «Хаасу» пришлось убрать с ливреи логотипы титульного спонсора – российской компании «Уралкалий».

Существует вероятность, что Мазепин не сможет продолжить выступления в «Ф-1», если ряд европейских стран аннулирует визы россиян. Также не исключаются санкции в отношении «Уралкалия», который могут помешать сторонам продолжать сотрудничество.

«Если Никита по той или иной причине не сможет выступать в гонках, первым приглашение получит Пьетро Фиттипальди. Это очевидно, ведь мы сотрудничаем уже несколько лет. А дальше будет видно.

В этом сезоне Пьетро постоянно будет находиться с командой. В последние годы, учитывая ситуацию с ковидом, наличие резервного пилота было необходимо. Так что Пьетро всегда рядом – он знает команду, он знаком с машиной. Так что если возникнет необходимость сходу запрыгнуть в кокпит болида и поехать, никто не справится с этой задачей лучше Пьетро», – рассказал Штайнер.

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