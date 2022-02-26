«Феррари» проехала 439 кругов на тестах «Ф-1» в Барселоне, у «Хааса» – худший километраж

набрала лучший километраж среди команд «Формулы-1» на предсезонных тестах в Барселоне.

Шесть коллективов за три дня преодолели отметку в 300 кругов, а «Альфа Ромео» и «Хаас» оказались на последних строчках с серьезным отставанием от конкурентов.

Количество кругов на тестах в Барселоне, команды

1. «Феррари» – 439 кругов

2. «Мерседес» – 393

3. «Макларен» – 367

4. «Ред Булл» – 358

5. «Уильямс» – 347

6. «Альфа Таури» – 308

7. «Астон Мартин» – 296

8. «Альпин» – 283

9. «Альфа Ромео» – 175

10. «Хаас» – 160

Лучшими гонщиками по данному показателю стали Карлос Сайнс (236 кругов), Даниэль Риккардо (212) и Джордж Расселл (209). Пилот «Хааса» Никита Мазепин проехал всего 71 круг, его напарник Мик Шумахер – немногим больше (89).

Количество кругов на тестах в Барселоне, гонщики

1. Карлос Сайнс («Феррари») – 236 кругов

2. Даниэль Риккардо («Макларен») – 212

3. Джордж Расселл («Мерседес») – 209

4. Алекс Албон («Уильямс») – 207

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 206

6. Шарль Леклер («Феррари») – 203

7. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 187

8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 184

9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 174

10. Ландо Норрис («Макларен») – 155

11. Серхио Перес («Ред Булл») – 152

12. Эстебан Окон («Альпин») – 144

13. Николас Латифи («Уильямс») – 140

14. Фернандо Алонсо («Альпин») – 139

15. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 122

16. Юки Цунода («Альфа Таури») – 121

17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 112

18. Мик Шумахер («Хаас») – 89

19. Никита Мазепин («Хаас») – 71

20. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 54

21. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 9

Сводная таблица тестов «Формулы-1» в Барселоне: Хэмилтон показал лучшее время, Ферстаппен – 6-й, Мазепин – 14-й

Льюис Хэмилтон – шпион: пришел к соперникам по «Ф-1» изучить болиды. Особенно заинтересовался «Ред Булл»

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