«Феррари» проехала 439 кругов на тестах «Ф-1» в Барселоне, у «Хааса» – худший километраж

Теги Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Роберт Кубица Ред Булл Уильямс Альфа Таури тесты Формула-1 Себастьян Феттель Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Даниэль Риккардо Эстебан Окон Николас Латифи Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Мик Шумахер Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Никита Мазепин Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Юки Цунода Альпин Авто

«Феррари» набрала лучший километраж среди команд «Формулы-1» на предсезонных тестах в Барселоне.

Шесть коллективов за три дня преодолели отметку в 300 кругов, а «Альфа Ромео» и «Хаас» оказались на последних строчках с серьезным отставанием от конкурентов.

Количество кругов на тестах в Барселоне, команды
 
1. «Феррари» – 439 кругов
2. «Мерседес» – 393
3. «Макларен» – 367
4. «Ред Булл» – 358
5. «Уильямс» – 347
6. «Альфа Таури» – 308
7. «Астон Мартин» – 296
8. «Альпин» – 283
9. «Альфа Ромео» – 175
10. «Хаас» – 160
 

Лучшими гонщиками по данному показателю стали Карлос Сайнс (236 кругов), Даниэль Риккардо (212) и Джордж Расселл (209). Пилот «Хааса» Никита Мазепин проехал всего 71 круг, его напарник Мик Шумахер – немногим больше (89).

Количество кругов на тестах в Барселоне, гонщики
 
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 236 кругов
2. Даниэль Риккардо («Макларен») – 212
3. Джордж Расселл («Мерседес») – 209
4. Алекс Албон («Уильямс») – 207
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 206
6. Шарль Леклер («Феррари») – 203
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 187
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 184
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 174
10. Ландо Норрис («Макларен») – 155
11. Серхио Перес («Ред Булл») – 152
12. Эстебан Окон («Альпин») – 144
13. Николас Латифи («Уильямс») – 140
14. Фернандо Алонсо («Альпин») – 139
15. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 122
16. Юки Цунода («Альфа Таури») – 121
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 112
18. Мик Шумахер («Хаас») – 89
19. Никита Мазепин («Хаас») – 71
20. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 54
21. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 9
 

Сводная таблица тестов «Формулы-1» в Барселоне: Хэмилтон показал лучшее время, Ферстаппен – 6-й, Мазепин – 14-й

Льюис Хэмилтон – шпион: пришел к соперникам по «Ф-1» изучить болиды. Особенно заинтересовался «Ред Булл»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные