«Феррари» проехала 439 кругов на тестах «Ф-1» в Барселоне, у «Хааса» – худший километраж

«Феррари» набрала лучший километраж среди команд «Формулы-1» на предсезонных тестах в Барселоне.
Шесть коллективов за три дня преодолели отметку в 300 кругов, а «Альфа Ромео» и «Хаас» оказались на последних строчках с серьезным отставанием от конкурентов.
Количество кругов на тестах в Барселоне, команды
1. «Феррари» – 439 кругов
2. «Мерседес» – 393
3. «Макларен» – 367
4. «Ред Булл» – 358
5. «Уильямс» – 347
6. «Альфа Таури» – 308
7. «Астон Мартин» – 296
8. «Альпин» – 283
9. «Альфа Ромео» – 175
10. «Хаас» – 160
Лучшими гонщиками по данному показателю стали Карлос Сайнс (236 кругов), Даниэль Риккардо (212) и Джордж Расселл (209). Пилот «Хааса» Никита Мазепин проехал всего 71 круг, его напарник Мик Шумахер – немногим больше (89).
Количество кругов на тестах в Барселоне, гонщики
1. Карлос Сайнс («Феррари») – 236 кругов
2. Даниэль Риккардо («Макларен») – 212
3. Джордж Расселл («Мерседес») – 209
4. Алекс Албон («Уильямс») – 207
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 206
6. Шарль Леклер («Феррари») – 203
7. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 187
8. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 184
9. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 174
10. Ландо Норрис («Макларен») – 155
11. Серхио Перес («Ред Булл») – 152
12. Эстебан Окон («Альпин») – 144
13. Николас Латифи («Уильямс») – 140
14. Фернандо Алонсо («Альпин») – 139
15. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 122
16. Юки Цунода («Альфа Таури») – 121
17. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 112
18. Мик Шумахер («Хаас») – 89
19. Никита Мазепин («Хаас») – 71
20. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 54
21. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 9
Сводная таблица тестов «Формулы-1» в Барселоне: Хэмилтон показал лучшее время, Ферстаппен – 6-й, Мазепин – 14-й
Льюис Хэмилтон – шпион: пришел к соперникам по «Ф-1» изучить болиды. Особенно заинтересовался «Ред Булл»
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