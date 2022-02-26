Мазепин – лучший по максимальной скорости на тестах «Ф-1» в Барселоне

Теги Феррари Макларен Фернандо Алонсо Льюис Хэмилтон Роберт Кубица Ред Булл Уильямс Альфа Таури тесты Формула-1 Себастьян Феттель Карлос Сайнс Формула-1 Мерседес Валттери Боттас Серхио Перес Астон Мартин Барселона-Каталония Даниэль Риккардо Эстебан Окон Николас Латифи Пьер Гасли Хаас Макс Ферстаппен Мик Шумахер Чжоу Гуаньюй Шарль Леклер Ланс Стролл Никита Мазепин Джордж Расселл Александр Албон Ландо Норрис Альфа Ромео Юки Цунода Альпин Авто

Пилот «Хааса» Никита Мазепин разогнался до 329 км/ч на тестах «Формулы-1» в Барселоне и стал лучшим по этому показателю.

Об этом сообщил журналист «Ф-1» Альберт Фабрега, собравший данные за три дня тестов. Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли и Карлос Сайнс из «Феррари» достигли скорости в 326 и 323 км/ч, соответственно, напарник Мазепина Мик Шумахер достиг 322 км/ч. Пилоты «Альпин» Фернандо Алонсо и Эстебан Окон ограничились 300 км/ч (они не использовали систему DRS).

Максимальная скорость гонщиков на тестах «Ф-1» в Барселоне
 
1. Никита Мазепин («Хаас») – 329 км/ч (2-й день тестов)
2. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 326 (2-й)
3. Карлос Сайнс («Феррари») – 323 (1-й)
4. Мик Шумахер («Хаас») – 322 (2-й)
5-7. Николас Латифи («Уильямс») – 320 (1-й, 2-й)
5-7. Джордж Расселл («Мерседес») – 320 (3-й)
5-7. Серхио Перес («Ред Булл») – 320 (2-й)
8-10. Юки Цунода («Альфа Таури») – 319 (1-й)
8-10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 319 (3-й)
8-10. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 319 (2-й)
11-12. Шарль Леклер («Феррари») – 318 (1-й, 2-й)
11-12. Алекс Албон («Уильямс») – 318 (1-й)
13. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 316 (1-й)
14-17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 314 (1-й, 2-й)
14-17. Ландо Норрис («Макларен») – 314 (1-й)
14-17. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 314 (3-й)
14-17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 314 (2-й)
18. Даниэль Риккардо («Макларен») – 313 (2-й)
19. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 308 (1-й)
20-21. Фернандо Алонсо («Альпин») – 300 (2-й)
20-21. Эстебан Окон («Альпин») – 300 (2-й)
 

Сводная таблица тестов «Формулы-1» в Барселоне: Хэмилтон показал лучшее время, Ферстаппен – 6-й, Мазепин – 14-й

«Феррари» проехала 439 кругов на тестах «Ф-1» в Барселоне, у «Хааса» – худший километраж

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные