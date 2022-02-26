Мазепин – лучший по максимальной скорости на тестах «Ф-1» в Барселоне

Пилот «Хааса» Никита Мазепин разогнался до 329 км/ч на тестах «Формулы-1» в Барселоне и стал лучшим по этому показателю.

Об этом сообщил журналист «Ф-1» Альберт Фабрега, собравший данные за три дня тестов. Гонщик «Альфа Таури» Пьер Гасли и Карлос Сайнс из «Феррари» достигли скорости в 326 и 323 км/ч, соответственно, напарник Мазепина Мик Шумахер достиг 322 км/ч. Пилоты «Альпин» Фернандо Алонсо и Эстебан Окон ограничились 300 км/ч (они не использовали систему DRS).

Максимальная скорость гонщиков на тестах «Ф-1» в Барселоне

1. Никита Мазепин («Хаас») – 329 км/ч (2-й день тестов)

2. Пьер Гасли («Альфа Таури») – 326 (2-й)

3. Карлос Сайнс («Феррари») – 323 (1-й)

4. Мик Шумахер («Хаас») – 322 (2-й)

5-7. Николас Латифи («Уильямс») – 320 (1-й, 2-й)

5-7. Джордж Расселл («Мерседес») – 320 (3-й)

5-7. Серхио Перес («Ред Булл») – 320 (2-й)

8-10. Юки Цунода («Альфа Таури») – 319 (1-й)

8-10. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 319 (3-й)

8-10. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 319 (2-й)

11-12. Шарль Леклер («Феррари») – 318 (1-й, 2-й)

11-12. Алекс Албон («Уильямс») – 318 (1-й)

13. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 316 (1-й)

14-17. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 314 (1-й, 2-й)

14-17. Ландо Норрис («Макларен») – 314 (1-й)

14-17. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 314 (3-й)

14-17. Себастьян Феттель («Астон Мартин») – 314 (2-й)

18. Даниэль Риккардо («Макларен») – 313 (2-й)

19. Роберт Кубица («Альфа Ромео») – 308 (1-й)

20-21. Фернандо Алонсо («Альпин») – 300 (2-й)

20-21. Эстебан Окон («Альпин») – 300 (2-й)

Сводная таблица тестов «Формулы-1» в Барселоне: Хэмилтон показал лучшее время, Ферстаппен – 6-й, Мазепин – 14-й

«Феррари» проехала 439 кругов на тестах «Ф-1» в Барселоне, у «Хааса» – худший километраж

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