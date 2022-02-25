Джереми Кларксон: «###### тормоз Мазепин, гоняйся в России в одиночку. Ты все равно проиграешь»

Популярный телеведущий раскритиковал гонщика «Хааса» Никиты Мазепина.

«Никита Мазепин. Ты ###### тормоз. Езжай в Россию и гоняйся там в одиночку. Ты все равно проиграешь», – написал Кларксон в твиттере.

В среду 23 февраля Мазепин высказывался о перспективах проведения Гран-при России, предположив, что гонка состоится. Также Никита добавил, что счастлив пилотировать новый болид на тестах «Формулы-1» в Барселоне и не испытывает никаких проблем, так как «всегда был большим сторонником спорта вне политики». Данная фраза широко распространилась в соцсетях уже 24 февраля.

Никита Мазепин: «Насколько мы все в «Ф-1» понимаем ситуацию, Гран-при России состоится»

«Хаас» заменит ливрею в цветах флага России на белую без лого «Уралкалия» на тестах «Ф-1»

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Twitter | Telegram | Instagram