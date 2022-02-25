Формула-1. Тесты. Барселона. 3-й день. Расселл лидирует после утренней сессии, Ферстаппен – 2-й, Феттель – 3-й, Мазепин – 11-й

В Барселоне завершилась первая половина третьего и последнего дня предсезонных тестов. Лучший промежуточный результат показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. После Барселоны «Формулу-1» еще ждут три дня тестов в Бахрейне.

Предсезонные тесты

Барселона-Каталония

25 февраля 2022 года

3-й день

1. Джордж Расселл («Мерседес») – 1.19,233 (64)

2. Макс Ферстаппен ( ) +0,523 (56)

3. («Астон Мартин») +0,591 (46)

4. Шарль Леклер ( ) +0,598 (43)

5. Николас Латифи («Уильямс») +1,466 (5)

6. Ландо Норрис ( ) +1,594 (52)

7. («Альпин») +2,009 (12)

8. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,706 (41)

9. Пьер Гасли («Альфа Таури») +3,236 (40)

10. Алекс Албон («Уильямс») +3,419 (21)

11. Никита Мазепин («Хаас») +6,996 (9)

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