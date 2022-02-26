Сводная таблица тестов «Формулы-1» в Барселоне: Хэмилтон показал лучшее время, Ферстаппен – 6-й, Мазепин – 14-й

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам трех дней тестов «Формулы-1» в Барселоне.

Гонщикам был доступен весь диапазон комплектов шин «Пирелли» – от самых жестких C1 до самых мягких C5.

Джордж Расселл расположился на второй позиции в протоколе – он использовал мягкие покрышки, как и его напарник по «Мерседесу». Пилот «Ред Булл» Серхио Перес показал третье время на C4, чемпион мира Макс Ферстаппен стал шестым на C3, Никита Мазепин из «Хааса» – 14-м (C3).

Сводная таблица тестов в Барселоне 23-25 февраля

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.19,138 (C5, 3-й день тестов)

2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,095 (C5, 3-й)

3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,418 (C4, 3-й)

4. Ландо Норрис («Макларен») +0,430 (C4, 1-й)

5. Шарль Леклер («Феррари») +0,551 (C3, 2-й)

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,618 (C3, 3-й)

7. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,686 (C5, 3-й)

8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,780 (C4, 2-й)

9. Карлос Сайнс («Феррари») +0,934 (C3, 3-й)

10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,090 (C4, 2-й)

11. Алекс Албон («Уильямс») +1,180 (C4, 3-й)

12. Николас Латифи («Уильямс») +1,561 (C4, 3-й)

13. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,104 (C3, 3-й)

14. Никита Мазепин («Хаас») +2,374 (C3, 2-й)

15. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,500 (C3, 1-й)

16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,747 (C3, 2-й)

17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,782 (C3, 2-й)

18. Мик Шумахер («Хаас») +2,811 (C3, 2-й)

19. Эстебан Окон («Альпин») +3,026 (C3, 2-й)

20. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +3,150 (C3, 2-й)

21. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +6,771 (C3, 1-й)

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