Сводная таблица тестов «Формулы-1» в Барселоне: Хэмилтон показал лучшее время, Ферстаппен – 6-й, Мазепин – 14-й

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон показал лучшее время по итогам трех дней тестов «Формулы-1» в Барселоне.
Гонщикам был доступен весь диапазон комплектов шин «Пирелли» – от самых жестких C1 до самых мягких C5.
Джордж Расселл расположился на второй позиции в протоколе – он использовал мягкие покрышки, как и его напарник по «Мерседесу». Пилот «Ред Булл» Серхио Перес показал третье время на C4, чемпион мира Макс Ферстаппен стал шестым на C3, Никита Мазепин из «Хааса» – 14-м (C3).
Сводная таблица тестов в Барселоне 23-25 февраля
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.19,138 (C5, 3-й день тестов)
2. Джордж Расселл («Мерседес») +0,095 (C5, 3-й)
3. Серхио Перес («Ред Булл») +0,418 (C4, 3-й)
4. Ландо Норрис («Макларен») +0,430 (C4, 1-й)
5. Шарль Леклер («Феррари») +0,551 (C3, 2-й)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,618 (C3, 3-й)
7. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +0,686 (C5, 3-й)
8. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,780 (C4, 2-й)
9. Карлос Сайнс («Феррари») +0,934 (C3, 3-й)
10. Даниэль Риккардо («Макларен») +1,090 (C4, 2-й)
11. Алекс Албон («Уильямс») +1,180 (C4, 3-й)
12. Николас Латифи («Уильямс») +1,561 (C4, 3-й)
13. Фернандо Алонсо («Альпин») +2,104 (C3, 3-й)
14. Никита Мазепин («Хаас») +2,374 (C3, 2-й)
15. Юки Цунода («Альфа Таури») +2,500 (C3, 1-й)
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») +2,747 (C3, 2-й)
17. Ланс Стролл («Астон Мартин») +2,782 (C3, 2-й)
18. Мик Шумахер («Хаас») +2,811 (C3, 2-й)
19. Эстебан Окон («Альпин») +3,026 (C3, 2-й)
20. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +3,150 (C3, 2-й)
21. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +6,771 (C3, 1-й)
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