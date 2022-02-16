Составы команд «Формулы-2» на сезон-2022: известен 21 гонщик из 22

Определились составы большинства команд «Формулы-2» на 2022 год.

Практически все коллективы объявили полные составы на ближайший сезон. Единственным вакантным местом на данный момент располагает команда «Трайдент», где пока не ясно, кто станет напарником Калана Уильямса. Таким образом, на данный момент известны имена 21 гонщика из 22.

Со 2 по 4 марта в Бахрейне пройдут тесты «Ф-2». Сезон-2022 начнется там же 18-20 марта.

Составы команд «Формулы-2» на сезон-2022

: Деннис Хаугер,

«Виртуози»: Джек Дуэн, Марино Сато

«Карлин»: , Логан Сэрджант

«Хайтек»: ,

«АРТ»: Фредерик Вести, Тео Пуршер

«МП Моторспорт»: Фелипе Другович, Клемент Новалак

«Кампос»: Ральф Бошунг, Олли Колдуэлл

«ДАМС»: Рой Ниссани, Аюму Иваса

«Трайдент»: Калан Уильямс

«Хароуз»: Джем Белюкбаши, Энцо Фиттипальди

«Ван Амерсфорт»: Джейк Хьюз, Амаури Кордел

Русского из «Феррари» считали суперюниором и будущим пилотом «Ф-1» – а год спустя он остался вообще без гонок. Но для карьеры так даже лучше

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