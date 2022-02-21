«Альпин» показала альтернативную ливрею розового цвета – ее планируют использовать на двух Гран-при в Бахрейне и Саудовской Аравии

Команда «Альпин» в рамках презентации нового болида также представила альтернативную ливрею, в которой, в отличие от основной, преобладает розовый цвет.

Данную ливрею «Альпин» планирует в рекламных целях использовать на двух стартовых этапах сезона – в Бахрейне и Саудовской Аравии, – в рамках сотрудничества с новым титульным спонсором компанией BWT.

«Альпин» представила болид 2022 года

Реальный болид Мазепина впервые выехал на трассу. В нем половина от «Феррари» (даже разборный нос), вал мелких фишек и экстрaохлаждение

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