Индикар. Маклафлин одержал первую победу в стартовой гонке сезона

Трехкратный чемпион австралийской серии Supercars Скотт Маклафлин выиграл гонку «Индикара» в Сент-Питерсберге.

Победа стала первой для пилота в . За день до этого новозеландец завоевал дебютный поул. В гонке Скотт опередил действующего чемпиона Алекса Палоу («Чип Гэнасси») и своего напарника Уилла Пауэра. Бывший пилот «Формулы-1» («Андретти») финишировал пятым, («Чип Гэнасси») – девятым, экс-гонщики «Формулы-2» Кристиан Лундгор («Рэйхол-Леттерман») и («Юнкос Холлингер») – 11-м и 19-м, соответственно.

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