«Хаас» заменит ливрею в цветах флага России на белую без лого «Уралкалия» на тестах «Ф-1»

«Хаас» сообщил о том, что проведет заключительный день предсезонных тестов в Барселоне в белой ливрее без логотипа «Уралкалия».
Перед сезоном-2022 американская команда представила ливрею в цветах флага России. Титульный спонсор «Хааса» – «Уралкалий» Дмитрия Мазепина, чей сын Никита Мазепин выступает за «Хаас». В прошлом году коллектив также использовал бело-сине-красную расцветку.
«Как и планировалось, Никита Мазепин проведет утреннюю сессию, Мик Шумахер сядет за руль после обеда. Дальнейших комментариев по поводу соглашений команды с партнерами в данный момент не будет», – сообщили в «Хаасе».
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