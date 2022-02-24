«Хаас» заменит ливрею в цветах флага России на белую без лого «Уралкалия» на тестах «Ф-1»

сообщил о том, что проведет заключительный день предсезонных тестов в Барселоне в белой ливрее без логотипа «Уралкалия».

Перед сезоном-2022 американская команда представила ливрею в цветах флага России. Титульный спонсор «Хааса» – «Уралкалий» Дмитрия Мазепина, чей сын Никита Мазепин выступает за «Хаас». В прошлом году коллектив также использовал бело-сине-красную расцветку.

«Как и планировалось, проведет утреннюю сессию, сядет за руль после обеда. Дальнейших комментариев по поводу соглашений команды с партнерами в данный момент не будет», – сообщили в «Хаасе».

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