Этапы Кубка мира по кузовным гонкам в России отменены из-за ситуации на Украине

Международная автомобильная федерация (ФИА) объявила об отмене 13-го и 14-го этапов чемпионата мира по кузовным гонкам (WTCR), которые должны были пройти в России.
Гонки планировалось провести на «Сочи Автодроме» в сентябре.
В заявлении ФИА отмечается, что решение принято «в связи с чрезвычайно печальными и тревожными событиями на Украине».
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.
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