Международная автомобильная федерация ( ) объявила об отмене 13-го и 14-го этапов чемпионата мира по кузовным гонкам (WTCR), которые должны были пройти в России.

Гонки планировалось провести на в сентябре.

В заявлении ФИА отмечается, что решение принято «в связи с чрезвычайно печальными и тревожными событиями на Украине».

24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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