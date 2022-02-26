«Андретти» договорилась с «Рено» о поставке моторов в «Ф-1»

Чемпион «Формулы-1» 1978 года Марио Андретти рассказал, что команда его сына Майкла договорилась с «Рено» о поставке двигателей.
Майкл Андретти планирует прийти в «Формулу-1» в 2024 году и обратился в Международную автомобильную федерацию (ФИА).
«У нас есть формальная договоренность на поставку моторов. С «Рено» – сейчас я могу об этом говорить. Были какие-то разговоры от [исполнительного директора «Мерседеса»] Тото Вольффа, он опасался, что это будет «Феррари», и у «Феррари» окажется больше голосов, чем у него», – заявил Андретти.
Тото Вольфф о желании Андретти создать команду: «Каждый, кто присоединяется к чемпионату, должен нести в себе ценность для «Ф-1»
«Андретти» планирует создавать болиды новой команды «Ф-1» в США и открыть базу в Англии
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