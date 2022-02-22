Тото Вольфф: «В «Мерседесе» никогда не было первого и второго номера»

«Мерседес» никогда не отдавал приоритет одному гонщику, заверил .

Как сообщил исполнительный директор «Мерседеса», в команде будут придерживаться данного подхода и при работе с – новым напарником семикратного чемпиона «Формулы-1» .

«У нас никогда не было разделения на первый и второй номера. Гонщикам предоставляли равные возможности и одинаковые машины.

В этом году у нас интересная ситуация: есть Джордж, восходящая звезда, и есть, несомненно, лучший пилот «Формулы-1» в истории. Это новая динамика. Мы постараемся, чтобы она позитивно повлияла на развитие машины и общую конкурентоспособность команды», – заявил Вольфф Sky Sports.

Босс также рассказал о настрое Хэмилтона и «Мерседеса» после неудачи на -Даби:

«Думаю, такие невзгоды делают его более устойчивым и нацеленным. Я чувствую в нем этот настрой. То же можно сказать о команде».

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