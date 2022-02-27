Фернандо Алонсо: «Кажется, что самой быстрой машиной сейчас располагает «Феррари»

Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо заявил, что команда «Феррари» произвела на него хорошее впечатление на первых предсезонных тестах.
По мнению Алонсо, на момент окончания тестов именно «Феррари» располагает наиболее быстрой машиной – что является хорошей новостью для его друга Карлоса Сайнса.
На тестах «Феррари» преодолела наибольшую дистанцию среди команд – Карлос Сайнс и Шарль Леклер за три дня проехали в общей сложности 439 кругов.
«Кажется, что самой быстрой машиной сейчас располагает «Феррари». Что, безусловно, стало сюрпризом. Но для Карлоса Сайнса и Испании в целом это отличные новости. Хотя «Мерседес», судя по всему, тоже очень быстр», – рассказал Алонсо.
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