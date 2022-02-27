Фернандо Алонсо: «Кажется, что самой быстрой машиной сейчас располагает «Феррари»

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Пилот «Альпин» Фернандо Алонсо заявил, что команда «Феррари» произвела на него хорошее впечатление на первых предсезонных тестах.

По мнению Алонсо, на момент окончания тестов именно «Феррари» располагает наиболее быстрой машиной – что является хорошей новостью для его друга Карлоса Сайнса.

На тестах «Феррари» преодолела наибольшую дистанцию среди команд – Карлос Сайнс и Шарль Леклер за три дня проехали в общей сложности 439 кругов.

«Кажется, что самой быстрой машиной сейчас располагает «Феррари». Что, безусловно, стало сюрпризом. Но для Карлоса Сайнса и Испании в целом это отличные новости. Хотя «Мерседес», судя по всему, тоже очень быстр», – рассказал Алонсо.

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