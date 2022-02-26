Джовинацци – главный кандидат на место Мазепина в «Хаасе» в случае ухода Никиты (It.motorsport)

Появилась информация о возможном сменщике в «Хаасе».

Будущее российского пилота в «Формуле-1» под вопросом из-за того, что «Хаас» может разорвать отношения с титульным спонсором, компанией «Уралкалий» Дмитрия Мазепина – отца Никиты.

Как сообщил руководитель команды Гюнтер Штайнер, если Мазепин по какой-либо причине не сможет выступать, первым приглашение получит резервный гонщик Пьетро Фиттипальди. Тем не менее, It.motorsport.com утверждает, что «гораздо вероятнее» приход Антонио Джовинацци, резервиста и бывшего пилота «Альфа Ромео».

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Предполагается, что контракт Джовинацци с командой «Дрэгон» включает в себя опцию разрыва в случае приглашения из «Ф-1».

Другими кандидатами могли бы стать и , однако контракт с российским пилотом в данный момент является рискованным, пишет It.motorsport. Журналисты считают маловероятным и приход юниора «Альпин» Оскара Пиастри.

Издание также сообщает, что в паддоке говорят о намерениях владельца коллектива Джина Хааса полностью прекратить отношения со спонсором из России и определиться с составом пилотов уже ко вторым предсезонным тестам в Бахрейне (10-12 марта).

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