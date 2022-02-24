Формула-1. Тесты. Барселона. 2-й день. Риккардо лидирует после утренней сессии, Сайнс – 2-й, Гасли – 3-й

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В Барселоне проходит второй день предсезонных тестов «Формулы-1». Лучшее время утренней сессии показал пилот «Макларена» Даниэль Риккардо. Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон располагается на девятой строчке.

Предсезонные тесты
Барселона-Каталония
24 февраля 2022 года
2-й день
Утренняя сессия
 
1. Даниэль Риккардо («Макларен») – 1.20.355 (65 кругов)
2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,191 (71)
3. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,409 (61)
4. Алекс Албон («Уильямс») +1,176 (47)
5. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,565 (55)
6. Мик Шумахер («Хаас») +1,594 (66)
7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,933 (21)
8. Серхио Перес («Ред Булл») +2,057 (38)
9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,207 (40)
10. Эстебан Окон («Альпин») +2,925 (66)
 

Тесты. Барселона. 1-й день. Норрис показал лучшее время, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Мазепин – 15-й

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