Формула-1. Тесты. Барселона. 2-й день. Риккардо лидирует после утренней сессии, Сайнс – 2-й, Гасли – 3-й

В Барселоне проходит второй день предсезонных тестов «Формулы-1». Лучшее время утренней сессии показал пилот «Макларена» Даниэль Риккардо. Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон располагается на девятой строчке.

Предсезонные тесты

Барселона-Каталония

24 февраля 2022 года

2-й день

Утренняя сессия

1. Даниэль Риккардо («Макларен») – 1.20.355 (65 кругов)

2. Карлос Сайнс («Феррари») +0,191 (71)

3. Пьер Гасли («Альфа Таури») +0,409 (61)

4. Алекс Албон («Уильямс») +1,176 (47)

5. Ланс Стролл («Астон Мартин») +1,565 (55)

6. Мик Шумахер («Хаас») +1,594 (66)

7. Валттери Боттас («Альфа Ромео») +1,933 (21)

8. Серхио Перес («Ред Булл») +2,057 (38)

9. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +2,207 (40)

10. Эстебан Окон («Альпин») +2,925 (66)

Тесты. Барселона. 1-й день. Норрис показал лучшее время, Леклер – 2-й, Сайнс – 3-й, Мазепин – 15-й

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