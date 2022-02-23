Формула-1. Тесты. Барселона. 1-й день. Леклер лидирует после утренней сессии, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й, Мазепин – 9-й

В Барселоне проходит первый день предсезонных тестов «Формулы-1». Команды впервые получили возможность опробовать в деле новые машины. Лидирует по итогам первой половины для Шарль Леклер («Феррари»).
Предсезонные тесты
Барселона-Каталония
23 февраля 2022 года
1-й день
Результаты утренней сессии
1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.20,165 (79 кругов)
2. Ландо Норрис («Макларен») +0,309 (50)
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,619 (77)
4. Себастьян Феттель («Астон Мартин») +1,111 (52)
5. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,473 (42)
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +2,081 (80)
7. Фернандо Алонсо («Альпин») +3,152 (54)
8. Николас Латифи («Уильямс») +3,214 (66)
9. Никита Мазепин («Хаас») +4,340 (18)
10. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +5,744 (9)
Гонщики «Ф-1» не любят навороченные симуляторы за миллионы. Сразу выключают половину функций – они только усложняют восприятие машины