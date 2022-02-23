Формула-1. Тесты. Барселона. 1-й день. Леклер лидирует после утренней сессии, Норрис – 2-й, Расселл – 3-й, Мазепин – 9-й

В Барселоне проходит первый день предсезонных тестов «Формулы-1». Команды впервые получили возможность опробовать в деле новые машины. Лидирует по итогам первой половины для Шарль Леклер ( ).

Предсезонные тесты

Барселона-Каталония

23 февраля 2022 года

1-й день

Результаты утренней сессии

1. Шарль Леклер («Феррари») – 1.20,165 (79 кругов)

2. Ландо Норрис ( ) +0,309 (50)

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0,619 (77)

4. («Астон Мартин») +1,111 (52)

5. Юки Цунода («Альфа Таури») +1,473 (42)

6. Макс Ферстаппен ( ) +2,081 (80)

7. («Альпин») +3,152 (54)

8. Николас Латифи («Уильямс») +3,214 (66)

9. Никита Мазепин («Хаас») +4,340 (18)

10. Роберт Кубица («Альфа Ромео») +5,744 (9)

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