«Формула-1» объявила об отмене проведения Гран-при России в 2022 году

«Формула-1» выпустила официальное заявление, в котором сообщила об отмене Гран-при России в 2022 году. Решение принято на фоне военных действий на Украине.
«Чемпионат «Формулы-1» приезжает в страны по всему миру с позитивным настроем и стремлением объединять вместе людей, нации. Мы с печалью и шоком следим за развитием ситуации в Украине и надеемся на скорое, мирное разрешение текущей ситуации.
В четверг вечером команды, ФИА и «Формула-1» обсудили позицию нашего спорта и вместе с нашими акционерами пришли к заключению, что в текущих обстоятельствах проведение Гран-при России невозможно», – говорится в заявлении «Формулы-1».
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.
По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.
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