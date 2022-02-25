«Формула-1» объявила об отмене проведения Гран-при России в 2022 году

выпустила официальное заявление, в котором сообщила об отмене в 2022 году. Решение принято на фоне военных действий на Украине.

«Чемпионат «Формулы-1» приезжает в страны по всему миру с позитивным настроем и стремлением объединять вместе людей, нации. Мы с печалью и шоком следим за развитием ситуации в Украине и надеемся на скорое, мирное разрешение текущей ситуации.

В четверг вечером команды, ФИА и «Формула-1» обсудили позицию нашего спорта и вместе с нашими акционерами пришли к заключению, что в текущих обстоятельствах проведение Гран-при России невозможно», – говорится в заявлении «Формулы-1».

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации в Донбассе после просьбы ДНР и ЛНР.

По требованию Роскомнадзора СМИ транслируют только данные официальных источников РФ.

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