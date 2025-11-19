  • Спортс
  • Зак Браун: «Два первых номера – два шанса на титул, а не один. Жду оставшиеся гонки с предвкушением, а не с тревогой»
4

Браун поделился ожиданиями от борьбы Норриса, Пиастри и Ферстаппен за титул.

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался о так называемых «правилах папайи» и чемпионской гонке, в которой Ландо Норрису и Оскару Пиастри противостоит гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

«Правила папайи» в некотором смысле зажили своей жизнью, потому что однажды мы сказали так по радио. Это просто здравый смысл. Нельзя выдавливать напарника с трассы, уж точно не всеми четырьмя колесами. Мы не хотим, чтобы наши болиды касались друг друга.

Все гораздо проще, чем люди считают. Мы гонщики. Мы всегда позволяем своим пилотам сражаться. Сенна-Прост, Лауда-Прост… Да, борьба может окончиться печально, однако мы настроены сделать все, чтобы этого не случилось. Хотя есть миллион предложений, касающихся того, как нам управлять своей собственной командой, мы верны своим ценностям.

Наши гонщики пожмут друг другу руки, и, надеюсь, мы займем первое и второе места. Вот к чему мы стремимся – сделать так, чтобы пилоты сами могли решить, кто станет первым, а кто вторым. А мы просто действуем прозрачно, честно, справедливо – но мы не идеальны. Так что это добавляет напряжения.

Прежде всего, если финишируешь первым и вторым, гораздо легче выиграть Кубок конструкторов. И два первых номера – это два шанса на личный титул, а не один.

Я жду оставшиеся гонки с предвкушением, а не с тревогой. И мы знаем, какими могут оказаться последствия. Может повториться сезон-2007, когда мы отбирали очки друг у друга. Но по крайней мере мы можем лечь спать, думая: «Мы сражались, мы предоставили шанс обоим гонщикам. Если кто-то обыгрывает нас, значит, обыгрывает». Чего мы не хотим, так это проиграть самим себе.

Моя цель – сохранить обоих пилотов в долгосрочной перспективе, даже если один из них выиграет титул, а другой нет. Я хочу, чтобы они знали: судьбу чемпионства они решили сами, на трассе. Что бы ни случилось, в следующем году они снова будут готовы бороться, понимая, что к ним будут относиться честно», – заявил Браун.

Норрис 7 лет просидел в «Макларене» в ожидании титула «Ф-1». Его звали «Ред Булл» и «Мерседес»

Ферстаппена выкинут из титульной гонки «Ф-1»? А «Феррари» отыграется?

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
