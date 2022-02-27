ФИМ отменила российские этапы чемпионата мира по мотокроссу и спидвею

Международная федерация мотоциклетного спорта объявила об отмене этапов чемпионатов мира по мотокроссу и спидвею, которые должны были пройти в России.

Этапы были запланированы на начало мая и июня в Краснодарском крае на трассе «Орленок».

В заявлении ФИМ отмечается, что проведение этапов при нынешних обстоятельствах не представляется возможным.

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