Чемпион мира и двукратный призер Олимпиад Михаил Ботвинов рассказал о различиях в системе тренировок в России и Австрии.

Напомним, что в 1996 году Ботвинов сменил гражданство, а с 1998 года стал выступать за Австрию.

– В России тренеры долбят даже 30-летних: ты должен, обязан! Помню, как орали на нас: мы вас возим, давайте результат! Кто вы? Вы что, достали деньги из своего кармана? Пока спортсмен не задумается, кому и что должен, чем занимается и для чего, результата ждать не стоит. В этой системе реализоваться сложно.

– Но есть исключения.

– Конечно. У тех, кто сам думает, принимает решения – иногда им идут навстречу. Появилась практика индивидуальной подготовки, мини-групп, но каждый раз решение принимают через дискуссии, со скрипом.

В лыжах взяли Маркуса Крамера – разве плохо? Он не из советской системы, и у него совершенно другое отношение к спортсмену. Это уже не генерал и пехота – это приятели, общение на «ты», понимание.

Российские тренеры тяжело этому учатся: другая культура, менталитет – они привыкли приказывать. Плюс отбор в состав – это давняя беда, – сказал Ботвинов.

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