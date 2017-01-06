«Тур де Ски». Диггинс выиграла коньковую «разделку», Венг – 5-я, Чекалева – 10-я, Нильссон – 20-я
6 января в итальянском Тоблахе на пятом этапе «Тур де Ски» прошла женская индивидуальная гонка на 5 км свободным стилем. Победу одержала американка Джессика Диггинс, норвежка Хайди Венг – 5-я, россиянка Юлия Чекалева – 10-я.
Лыжные гонки
«Тур де Ски»
Тоблах, Италия
Женщины
5 км, свободный стиль
1. Джессика Диггинс (США) – 12.45,6
2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 13,6
3. Сэди Бьорнсен (США) – 14,6
4. Шарлотте Калла (Швеция) – 14,9
5. Хайди Венг (Норвегия) – 17,5
6. Кертту Нисканен (Финляндия) – 18,0
7. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 20,5
8. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 23,5
9. Катрин Харсем (Норвегия) – 25,3
10. Юлия Чекалева (Россия) – 26,3...
17. Елена Соболева (Россия) – 36,7...
20. Стина Нильссон (Швеция) – 40,5
21. Николь Фессель (Германия) – 41,4...
26. Алиса Жамбалова (Россия) – 45,1...
34. Мария Гущина (Россия) – 56,7
35. Полина Кальсина (Россия) – 57,4...
37. Ольга Царева (Россия) – 1.10,9
Общий зачет
1. Хайди Венг (Норвегия) – 1:23.38,8
2. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 11,1
3. Стина Нильссон (Швеция) – 16,3
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 36,8
5. Джессика Диггинс (США) – 1.23,3
6. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 2.51,5
7. Юлия Чекалева (Россия) – 2.57,4
8. Николь Фессель (Германия) – 3.11,3...
12. Шарлотте Калла (Швеция) – 3.35,5...
20. Елена Соболева (Россия) – 4.36,5...
27. Полина Кальсина (Россия) – 5.11,5...
33. Мария Гущина (Россия) – 6.41,8...
36. Алиса Жамбалова (Россия) – 8.00,5...
39. Ольга Царева (Россия) – 10.19,3
1.– 1:10.29,0
3. – 11,8
4. – 57,4
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