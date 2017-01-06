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    «Тур де Ски». Диггинс выиграла коньковую «разделку», Венг – 5-я, Чекалева – 10-я, Нильссон – 20-я

    Теги Кубок мира результаты лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Тур де Ски сборная Германии жен Юлия Чекалева сборная Норвегии жен Шарлотте Калла сборная Швеции жен сборная Финляндии жен сборная США жен Криста Пярмякоски (Лахтенмяки) Мария Гущина Елена Соболева Николь Фессель Полина Медведева (Кальсина) Ольга Царева Алиса Жамбалова Хайди Венг Джессика Диггинс Ингвильд Флюгстад Остберг Стина Нильссон Кертту Нисканен Сэди Бьорнсен Катрин Харсем сборная Швейцарии жен Натали фон Зибенталь

    6 января в итальянском Тоблахе на пятом этапе «Тур де Ски» прошла женская индивидуальная гонка на 5 км свободным стилем. Победу одержала американка Джессика Диггинс, норвежка Хайди Венг – 5-я, россиянка Юлия Чекалева – 10-я.

    Лыжные гонки

    «Тур де Ски»

    Тоблах, Италия

    Женщины

    5 км, свободный стиль

    1. Джессика Диггинс (США) – 12.45,6
    2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 13,6
    3. Сэди Бьорнсен (США) – 14,6
    4. Шарлотте Калла (Швеция) – 14,9
    5. Хайди Венг (Норвегия) – 17,5
    6. Кертту Нисканен (Финляндия) – 18,0
    7. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 20,5
    8. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 23,5
    9. Катрин Харсем (Норвегия) – 25,3
    10. Юлия Чекалева (Россия) – 26,3...
    17. Елена Соболева (Россия) – 36,7...
    20. Стина Нильссон (Швеция) – 40,5
    21. Николь Фессель (Германия) – 41,4...
    26. Алиса Жамбалова (Россия) – 45,1...
    34. Мария Гущина (Россия) – 56,7
    35. Полина Кальсина (Россия) – 57,4...
    37. Ольга Царева (Россия) – 1.10,9

    Общий зачет

    1. Хайди Венг (Норвегия) – 1:23.38,8
    2. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 11,1
    3. Стина Нильссон (Швеция) – 16,3
    4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 36,8
    5. Джессика Диггинс (США) – 1.23,3
    6. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 2.51,5
    7. Юлия Чекалева (Россия) – 2.57,4
    8. Николь Фессель (Германия) – 3.11,3...
    12. Шарлотте Калла (Швеция) – 3.35,5...
    20. Елена Соболева (Россия) – 4.36,5...
    27. Полина Кальсина (Россия) – 5.11,5...
    33. Мария Гущина (Россия) – 6.41,8...
    36. Алиса Жамбалова (Россия) – 8.00,5...
    39. Ольга Царева (Россия) – 10.19,3

    1.–  1:10.29,0

    3.  – 11,8
    4. – 57,4

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