6 января в итальянском Тоблахе на пятом этапе «Тур де Ски» прошла женская индивидуальная гонка на 5 км свободным стилем. Победу одержала американка Джессика Диггинс, норвежка Хайди Венг – 5-я, россиянка Юлия Чекалева – 10-я.

Лыжные гонки

«Тур де Ски»

Тоблах, Италия

Женщины

5 км, свободный стиль

1. Джессика Диггинс (США) – 12.45,6

2. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 13,6

3. Сэди Бьорнсен (США) – 14,6

4. Шарлотте Калла (Швеция) – 14,9

5. Хайди Венг (Норвегия) – 17,5

6. Кертту Нисканен (Финляндия) – 18,0

7. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 20,5

8. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 23,5

9. Катрин Харсем (Норвегия) – 25,3

10. Юлия Чекалева (Россия) – 26,3...

17. Елена Соболева (Россия) – 36,7...

20. Стина Нильссон (Швеция) – 40,5

21. Николь Фессель (Германия) – 41,4...

26. Алиса Жамбалова (Россия) – 45,1...

34. Мария Гущина (Россия) – 56,7

35. Полина Кальсина (Россия) – 57,4...

37. Ольга Царева (Россия) – 1.10,9

Общий зачет

1. Хайди Венг (Норвегия) – 1:23.38,8

2. Ингвильд Флюгстад Остберг (Норвегия) – 11,1

3. Стина Нильссон (Швеция) – 16,3

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) – 36,8

5. Джессика Диггинс (США) – 1.23,3

6. Натали фон Зибенталь (Швейцария) – 2.51,5

7. Юлия Чекалева (Россия) – 2.57,4

8. Николь Фессель (Германия) – 3.11,3...

12. Шарлотте Калла (Швеция) – 3.35,5...

20. Елена Соболева (Россия) – 4.36,5...

27. Полина Кальсина (Россия) – 5.11,5...

33. Мария Гущина (Россия) – 6.41,8...

36. Алиса Жамбалова (Россия) – 8.00,5...

39. Ольга Царева (Россия) – 10.19,3

1.– 1:10.29,0



3. – 11,8

4. – 57,4