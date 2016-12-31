Сегодня в немецком Гармиш-Партенкирхене на 2-м этапе «Турне четырех трамплинов» состоялась квалификация. Соревнования выиграл немец Маркус Айзенбихлер, три российских прыгуна (Евгений Климов, Денис Корнилов, Дмитрий Васильев) вышли в основной раунд, который пройдет завтра.

Прыжки с трамплина

«Турне четырех трамплинов»

2-й этап

Гармиш-Партенкирхен, Германия

HS140

Квалификация

1. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 141,8 балла (138,0 м)

2. Штефан Крафт (Австрия) – 139,9 (138,0)

3. Мануэль Феттнер (Австрия) – 138,4 (139,0)

4. Домен Превц (Словения) – 135,8 (137,5)

5. Мачей Кот (Польша) – 135,2 (134,0)

6. Петр Жила (Польша) – 134,8 (136,0)

7. Михаэль Хайбек (Австрия) – 134,1 (135,0)

8. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 133,6 (135,0)

9. Штефан Ляйхе (Германия) – 133,4 (134,5)

10. Домен Превц (Словения) – 131,8 (133,5)...

14. Цене Превц (Словения) – 126,2 (131,0)

15. Андреас Кофлер (Австрия) – 124,4 (129,5)...

20. Зеверин Фройнд (Германия) – 119,7 (127,0)...

32. Евгений Климов (Россия) – 115,5 (126,5)...

36. Денис Корнилов (Россия) – 114,0 (125,0)...

40. Дмитрий Васильев (Россия) – 111,1 (124,5)...

58. Роман Трофимов (Россия) – 95,1 (117,5)

Камиль Стох (Польша) – не стартовал.