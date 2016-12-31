«Турне четырех трамплинов». 2-й этап. Айзенбихлер выиграл квалификацию, Крафт – 2-й, Климов – 32-й
Сегодня в немецком Гармиш-Партенкирхене на 2-м этапе «Турне четырех трамплинов» состоялась квалификация. Соревнования выиграл немец Маркус Айзенбихлер, три российских прыгуна (Евгений Климов, Денис Корнилов, Дмитрий Васильев) вышли в основной раунд, который пройдет завтра.
Прыжки с трамплина
«Турне четырех трамплинов»
2-й этап
Гармиш-Партенкирхен, Германия
HS140
Квалификация
1. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 141,8 балла (138,0 м)
2. Штефан Крафт (Австрия) – 139,9 (138,0)
3. Мануэль Феттнер (Австрия) – 138,4 (139,0)
4. Домен Превц (Словения) – 135,8 (137,5)
5. Мачей Кот (Польша) – 135,2 (134,0)
6. Петр Жила (Польша) – 134,8 (136,0)
7. Михаэль Хайбек (Австрия) – 134,1 (135,0)
8. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 133,6 (135,0)
9. Штефан Ляйхе (Германия) – 133,4 (134,5)
10. Домен Превц (Словения) – 131,8 (133,5)...
14. Цене Превц (Словения) – 126,2 (131,0)
15. Андреас Кофлер (Австрия) – 124,4 (129,5)...
20. Зеверин Фройнд (Германия) – 119,7 (127,0)...
32. Евгений Климов (Россия) – 115,5 (126,5)...
36. Денис Корнилов (Россия) – 114,0 (125,0)...
40. Дмитрий Васильев (Россия) – 111,1 (124,5)...
58. Роман Трофимов (Россия) – 95,1 (117,5)
Камиль Стох (Польша) – не стартовал.
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