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    «Турне четырех трамплинов». 2-й этап. Айзенбихлер выиграл квалификацию, Крафт – 2-й, Климов – 32-й

    Теги Кубок мира результаты прыжки с трамплина Денис Корнилов Дмитрий Васильев Турне четырех трамплинов сборная Австрии (прыжки с трамплина) Роман Трофимов сборная России (прыжки с трамплина) сборная Норвегии (прыжки с трамплина) сборная Польши (прыжки с трамплина) сборная Словении (прыжки с трамплина) Андреас Кофлер сборная Германии (прыжки с трамплина) Михаэль Хайбек Камиль Стох Мануэль Феттнер Зеверин Фройнд Петер Превц Мачей Кот Евгений Климов Петр Жила Штефан Крафт Даниэль Андре Танде Домен Превц Маркус Айзенбихлер Цене Превц Штефан Ляйхе

    Сегодня в немецком Гармиш-Партенкирхене на 2-м этапе «Турне четырех трамплинов» состоялась квалификация. Соревнования выиграл немец Маркус Айзенбихлер, три российских прыгуна (Евгений Климов, Денис Корнилов, Дмитрий Васильев) вышли в основной раунд, который пройдет завтра.

    Прыжки с трамплина

    «Турне четырех трамплинов»

    2-й этап

    Гармиш-Партенкирхен, Германия

    HS140

    Квалификация

    1. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 141,8 балла (138,0 м)
    2. Штефан Крафт (Австрия) – 139,9 (138,0)
    3. Мануэль Феттнер (Австрия) – 138,4 (139,0)
    4. Домен Превц (Словения) – 135,8 (137,5)
    5. Мачей Кот (Польша) – 135,2 (134,0)
    6. Петр Жила (Польша) – 134,8 (136,0)
    7. Михаэль Хайбек (Австрия) – 134,1 (135,0)
    8. Даниэль Андре Танде (Норвегия) – 133,6 (135,0)
    9. Штефан Ляйхе (Германия) – 133,4 (134,5)
    10. Домен Превц (Словения) – 131,8 (133,5)...
    14. Цене Превц (Словения) – 126,2 (131,0)
    15. Андреас Кофлер (Австрия) – 124,4 (129,5)...
    20. Зеверин Фройнд (Германия) – 119,7 (127,0)...
    32. Евгений Климов (Россия) – 115,5 (126,5)...
    36. Денис Корнилов (Россия) – 114,0 (125,0)...
    40. Дмитрий Васильев (Россия) – 111,1 (124,5)...
    58. Роман Трофимов (Россия) – 95,1 (117,5)

    Камиль Стох (Польша) – не стартовал.

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