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    Велотрек. Чемпионат мира. Вилд выиграла гонку по очкам, Бадыкова – 4-я, другие результаты

    Теги велотрек результаты сборная России жен сборная Голландии жен чемпионат мира сборная Австралии Тео Бос сборная США жен Кирстен Вилд Гульназ Бадыкова сборная Голландии Джеффри Хугланд Дженнифер Валенте Ясмин Дюринг сборная Канады (жен)

    В голландском Апелдроне проходит чемпионат мира по велотреку. 

    Велотрек

    Чемпионат мира

    Апелдорн, Голландия

    Женщины

    Гонка по очкам

    1. Кирстен Вилд (Голландия) – 49 очков
    2. Дженнифер Валенте (США) – 43
    3. Ясмин Дюринг (Канада) – 30 
    4. Гульназ Бадыкова (Россия) – 29

    Кейрин

    1. Ники Дегрендел (Бельгия)
    2. Лэй Вайси (Гонконг)
    3. Симона Крупецкайте (Литва)...
    11. Дарья Шмелева (Россия)

    Мужчины

    Гит

    1000 м

    1. Джеффри Хугланд (Голландия) – 59,459
    2. Мэттью Глетцер (Австралия) – 59,475
    3. Тео Бос (Голландия) – 59,955...

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