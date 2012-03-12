Велотрек. Чемпионат мира. Вилд выиграла гонку по очкам, Бадыкова – 4-я, другие результаты

В голландском Апелдроне проходит чемпионат мира по велотреку.

Велотрек

Чемпионат мира

Апелдорн, Голландия

Женщины

Гонка по очкам

1. Кирстен Вилд (Голландия) – 49 очков

2. Дженнифер Валенте (США) – 43

3. Ясмин Дюринг (Канада) – 30

4. Гульназ Бадыкова (Россия) – 29

Кейрин

1. Ники Дегрендел (Бельгия)

2. Лэй Вайси (Гонконг)

3. Симона Крупецкайте (Литва)...

11. Дарья Шмелева (Россия)

Мужчины

Гит

1000 м

1. Джеффри Хугланд (Голландия) – 59,459

2. Мэттью Глетцер (Австралия) – 59,475

3. Тео Бос (Голландия) – 59,955...