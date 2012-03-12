Велотрек. Чемпионат мира. Вилд выиграла гонку по очкам, Бадыкова – 4-я, другие результаты

В голландском Апелдроне проходит чемпионат мира по велотреку.
Велотрек
Чемпионат мира
Апелдорн, Голландия
Женщины
Гонка по очкам
1. Кирстен Вилд (Голландия) – 49 очков
2. Дженнифер Валенте (США) – 43
3. Ясмин Дюринг (Канада) – 30
4. Гульназ Бадыкова (Россия) – 29
Кейрин
1. Ники Дегрендел (Бельгия)
2. Лэй Вайси (Гонконг)
3. Симона Крупецкайте (Литва)...
11. Дарья Шмелева (Россия)
Мужчины
Гит
1000 м
1. Джеффри Хугланд (Голландия) – 59,459
2. Мэттью Глетцер (Австралия) – 59,475
3. Тео Бос (Голландия) – 59,955...