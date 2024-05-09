Вингегор о травме: «C каждым днем мне становится все лучше. Надеюсь выйти на старт «Тур де Франс»

Теги велошоссе Jumbo – Visma сборная Дании Йонас Вингегор Велоспорт

Датский велогонщик Йонас Вингегор рассказал о восстановлении после травмы.

В апреле Вингегор, выступающий за команду Visma – Lease a Bike, получил перелом ключицы и нескольких ребер в результате завала на «Вуэльте страны Басков».

«Очень приятно, что у меня наконец есть возможность кататься как обычно. С нетерпением жду будущего.

Я чувствую себя хорошо, и с каждым днем становится все лучше. Еще есть от чего восстановиться, но дела идут все лучше и лучше.

Конечно, я надеюсь выйти на старт «Тур де Франс», но мы еще точно не знаем, какой будет форма и как пройдет восстановление», – сказал Вингегор.

«Тур де Франс» пройдет с 29 июня по 21 июля.

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