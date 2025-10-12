3

«Енисей-СТМ» попадает в призы чемпионата России по регби уже 26 лет подряд

Сегодня команда обыграла «Красный Яр» в матче за бронзу ЧР-2025 (43:17).

В последний раз красноярский «Енисей-СТМ» не попадал в призы чемпионата России в 1998-м году, когда первая тройка по итогам турнира выглядела так: «Красный Яр», «ВВА-Подмосковье», «Пенза». В том сезоне команда (тогда – под названием «Сибтяжмаш») стала четвертой.

С тех пор «Енисей-СТМ» попадал в топ-3 на каждом чемпионате России. У команды 13 побед, 10 вторых мест и 3 третьих.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
