Мартен Фуркад: «Мне больно видеть, как российские спортсмены годами подвергаются наказанию. Моя обязанность в МОК – защищать спортсменов»

Мартен Фуркад высказался против отстранения российских спортсменов.

В феврале 2022 года Фуркад вошел в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета.

«Должны ли российские спортсмены быть отстранены? Это очень чувствительная тема. Мы живем в обществе, которое не терпит компромиссов, дискуссий или проявления чуткости. Сложно сказать, что мы решительно осуждаем Россию, и в то же время признать, что нам больно за тех спортсменов, которые не несут ответственности за политические решения своих стран.

Моя обязанность в МОК – защищать спортсменов. Мне больно видеть, как российские спортсмены годами подвергаются наказанию. На их месте, если бы я был наказан за поступки своих руководителей, для меня это было бы полной катастрофой», — сказал шестикратный олимпийский чемпион в интервью L’Équipe.