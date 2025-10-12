  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Ак Барс» выиграл 4-й матч подряд – 3:2 с ЦСКА. Команда Гатиятулина идет пятой на Востоке
7

«Ак Барс» выиграл 4-й матч подряд – 3:2 с ЦСКА. Команда Гатиятулина идет пятой на Востоке

«Ак Барс» одержал 4-ю победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда тренера Анвара Гатиятулина обыграла ЦСКА со счетом 3:2.

«Ак Барс» набрал 17 очков в 14 играх сезона и занимает 5-е место на Востоке.

Для ЦСКА поражение стало 2-м подряд. Команда тренера Игоря Никитина идет 8-й на Западе с 14 очками в 14 матчах.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
logoАк Барс
logoИгорь Никитин
logoКХЛ
logoЦСКА
logoАнвар Гатиятулин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гатиятулин об увольнении Тертышного: «Игра «Ак Барса» в большинстве закрепощала ребят, что-то не шло. Совместно с Алексеем приняли это решение»
7вчера, 18:41
Гатиятулин о Дорофееве: «Работал с ним, знаю сильные стороны и понимаю, за счет чего он прогрессирует. У каждого приходит время, когда хоккеист раскрывается»
5вчера, 12:45
Шафранов о большинстве «Ак Барса»: «Маленько передерживали шайбу, затягивали с комбинациями. Шайба придет в ворота через работу, одного мастерства не хватит»
2вчера, 11:15
Главные новости
Токкет о Мичкове: «Есть аспекты, которые он должен улучшить. Я бы хотел, чтобы он играл в более вертикальный хоккей»
2 минуты назад
КХЛ. «Ак Барс» обыграл ЦСКА, «Авангард» победил «Металлург», «Барыс» уступил «Торпедо», «Сибирь» оказалась сильнее «Нефтехимика»
27342 минуты назад
Знаете, с какой командой Зинэтула Билялетдинов взял 3 Кубка Гагарина?
сегодня, 16:00Тесты и игры
Кравец на вопрос о судействе в игре с «Торпедо»: «У вас 300 тысяч есть? Не смогу ответить. Если нас не устраивают какие-то моменты, посылаем письма в КХЛ»
сегодня, 15:47
Разин о Толчинском: «Хлыстов сдает дом ребятам. Все, кто туда заезжают, покидают «Металлург». Сергей не знал, заехал. Надо переехать – тогда попрет»
12сегодня, 15:36
Ги Буше о победе «Авангарда» после 2 поражений подряд: «Ничего не меняли. Мы не паниковали, играли в свою игру, оставались верными себе. С «Металлургом» у нас просто лучше залетало»
14сегодня, 15:15
Разин об 1:5 с «Авангардом»: «Счет не по игре, у «Металлурга» было достаточно моментов. Ткачев клал нам в плей‑офф такие шайбы, а сейчас не может пристреляться»
23сегодня, 14:43
НХЛ. «Вашингтон» сыграет с «Рейнджерс» в единственном матче дня
34сегодня, 14:39
Артюхин про 5 игр СКА без побед: «В команде нездоровое состояние – все напряжены и находятся на грани. Поражения сильно влияют на атмосферу»
9сегодня, 14:30
«Рейнджерс» – самый «русский» клуб в НХЛ. Сколько наших назовете?
сегодня, 14:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Кравец о 3:5 от «Торпедо»: «Опять наступаем на те же грабли: потери на чужой синей линии и контратаки соперника. Нужно работать над игрой в обороне»
22 минуты назад
Дементьев о КХЛ: «Заблуждение, что иностранные вратари сильнее наших. Руководители делают все, чтобы дать шанс легионеру, невзирая на талантливых ребят. Непонятно»
44 минуты назад
«Флорида» продлила контракт с Гаджовичем на 2 года. Кэпхит – 905 тысяч долларов
сегодня, 15:59
Исаков о 5:3 с «Барысом»: «В плане психологии «Торпедо» нужна была победа. Наши старания оправдались, мы получили результат. Перестановки в составе позволили добиться успеха»
1сегодня, 15:23
Гришин о 5 поражениях «Нефтехимика» подряд: «Черная полоса, но никто не паникует. Стали намного больше атаковать, чем в начале сезона – не хватает везения»
сегодня, 14:56
Буцаев об упущенных 2:0 с «Нефтехимиком»: «Сибирь» хотела взять хитростью, но соперник нас перехитрил. Победа по буллитам все равно победа»
5сегодня, 14:18
«Торпедо» победило «Барыс» и прервало серию из 4 поражений. Казахстанский клуб проиграл 5 матчей подряд
7сегодня, 13:59
Форвард «Шанхая» Вагнер о Петербурге: «Красивый город с богатой культурой и наследием. Пока посещаю все, что могу»
1сегодня, 13:10
Паник о возвращении в «Локомотив»: «КХЛ – вторая лига мира, я рад здесь играть. Команда сохранилась – мы знаем, на что способны»
1сегодня, 12:32
Кэссиди о Дорофееве: «Продолжает то, что делал в прошлом сезоне. «Вегас» видит в нем снайпера – он уверен в себе, стал сильнее и лучше знает НХЛ»
сегодня, 12:21