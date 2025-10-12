«Ак Барс» выиграл 4-й матч подряд – 3:2 с ЦСКА. Команда Гатиятулина идет пятой на Востоке

«Ак Барс» одержал 4-ю победу подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда тренера Анвара Гатиятулина обыграла ЦСКА со счетом 3:2.

«Ак Барс » набрал 17 очков в 14 играх сезона и занимает 5-е место на Востоке.

Для ЦСКА поражение стало 2-м подряд. Команда тренера Игоря Никитина идет 8-й на Западе с 14 очками в 14 матчах.