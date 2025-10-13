Погостнов о 2-м месте «Локо»: «Каждый из ребят друг за друга стоит. Мы готовы брать ответственность. Где‑то недобрали очки, которые могли вывести нас в лидеры»

Егор Погостнов высказался о 2-м месте «Локомотива» после 11 туров.

«Сейчас каждый из ребят друг за друга стоит. Мы готовы брать ответственность. Мы выходим на матч и должны принести в раздевалку три очка.

Мы где‑то недобрали очки. Упустили баллы, которые могли бы вывести нас на первое место.

У меня не так много тренеров было в карьере. Но такого подхода, как у Галактионова , я еще не встречал. Скрупулезно разбираем каждого соперника и стараемся использовать это на поле», — сказал защитник «Локомотив ».