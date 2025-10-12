«Стрела-Ак Барс» выиграла все трофеи в российском регби за один сезон.

Казанская команда победила в Суперкубке России (против «Енисея-СТМ»), Кубке России (против «Локомотива») и сегодня в финале чемпионата России против «Динамо». В регулярном чемпионате «Стрела » заняла третье место. Исторический финал в нашем регби: «Стрела-Ак Барс» впервые забрала чемпионский щит