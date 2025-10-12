«Это создает опасный прецедент отстранения израильских спортсменов». Федерация гимнастики Израиля оспорит в суде недопуск к ЧМ-2025

Израильская сторона оспорит недопуск гимнастов к чемпионату мира в Джакарте.

Правительство Индонезии приняло решение отказать израильтянам в визах из-за кризиса в секторе Газа. Чемпионат мира по спортивной гимнастике пройдет с 21 по 27 октября.

«Израильская федерация гимнастики, Олимпийский комитет и Министерство спорта Израиля намерены оспорить это возмутительное решение и обратиться в суд, чтобы получить запретительный приказ на проведение соревнований без израильской делегации.

Речь идет о переходе красной линии, это нелепое и слабое решение, которое создает опасный прецедент отстранения израильских спортсменов в настоящем и будущем. Мы не смиримся с этим и будем бороться всеми возможными способами», – заявили в Федерации гимнастики Израиля.

В спорте отменяют Израиль, но МОК не вмешивается. Почему?