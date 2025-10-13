«Мбаппе сейчас в своей лучшей версии. Очень резкий, быстрый». Вратарь Азербайджана Магомедалиев о форварде
Шахруддин Магомедалиев сравнил Килиана Мбаппе и Криштиану Роналду.
«Мбаппе очень сильный. По телевизору скорость его действий не так видна, как вживую. Очень резкий, быстрый.
Сборные Франции и Португалии, думаю, равны по силе. Отличие в том, что, когда мы встречались с португальцами, Криштиану уже был больше бомбардиром, чем дриблером. А Мбаппе сейчас находится в своей лучшей версии», — сказал вратарь «Карабаха» и сборной Азербайджана.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
