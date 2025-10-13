«Мбаппе сейчас в своей лучшей версии. Очень резкий, быстрый». Вратарь Азербайджана Магомедалиев о форварде

Шахруддин Магомедалиев сравнил Килиана Мбаппе и Криштиану Роналду.

«Мбаппе очень сильный. По телевизору скорость его действий не так видна, как вживую. Очень резкий, быстрый.

Сборные Франции и Португалии , думаю, равны по силе. Отличие в том, что, когда мы встречались с португальцами, Криштиану уже был больше бомбардиром, чем дриблером. А Мбаппе сейчас находится в своей лучшей версии», — сказал вратарь «Карабаха» и сборной Азербайджана .