  «Мбаппе сейчас в своей лучшей версии. Очень резкий, быстрый». Вратарь Азербайджана Магомедалиев о форварде
«Мбаппе сейчас в своей лучшей версии. Очень резкий, быстрый». Вратарь Азербайджана Магомедалиев о форварде

Шахруддин Магомедалиев сравнил Килиана Мбаппе и Криштиану Роналду.

«Мбаппе очень сильный. По телевизору скорость его действий не так видна, как вживую. Очень резкий, быстрый. 

Сборные Франции и Португалии, думаю, равны по силе. Отличие в том, что, когда мы встречались с португальцами, Криштиану уже был больше бомбардиром, чем дриблером. А Мбаппе сейчас находится в своей лучшей версии», — сказал вратарь «Карабаха» и сборной Азербайджана.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
