Данил Глебов о 2:1 с Ираном: «В официальном матче было бы всё по‑другому. С Боливией надо хорошо прессинговать»

Данил Глебов оценил победу сборной России над Ираном (2:1) в товарищеском матче.

— Товарищеская игра была. И до этого были команды, которые участвовали в чемпионате мира: сербы, камерунцы, нигерийцы. Иран — одна из сильных команд. В официальном матче было бы все по‑другому.

С Боливией надо хорошо прессинговать. Не давать много времени подумать. Во вторник все увидим на поле.

— То, что Карпин тренирует и «Динамо», и сборную, удобно для вас?

— Любой бы футболист сказал, что удобно. Почти одни требования, что на поле, что в быту. Не нужно время на подстройку. Все в одной струе идет, — сказал полузащитник сборной России и «Динамо ».