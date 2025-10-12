51

204-я ракетка мира Вашеро – самый низкорейтинговый чемпион «Мастерса»

204-я ракетка мира Валентин Вашеро выиграл «Мастерс» в Шанхае.

В финале он победил двоюродного брата, №54 мирового рейтинга Артура Риндеркнеша – 4:6, 6:3, 6:3.

26-летний Вашеро выиграл первый титул в карьере. Ранее у него было только четыре титула «Челленджеров», а в основном туре он провел только шесть одиночных турниров, где одержал одну победу. Вообще до этого турнира он выиграл у соперников из топ-100 только два матча. Сейчас же его баланс против топ-100 – 9:5, против топ-50 – 7:3.

В основную сетку в Шанхае Вашеро попал через квалификацию – причем даже туда он прошел только как запасной игрок. В шести из девяти матчей на этом турнире он проиграл первый сет.

Монегаск стал пятым игроком в истории, который выиграл дебютный титул на «Мастерсе» – после Роберто Карретеро (Гамбург-1996), Криса Вадруффа (Монреаль-1997), Альберта Портаса (Гамбург-2001) и Якуба Меньшика (Майами-2025). Также он третий квалифаер в истории, победивший на турнире этой категории.

На следующей неделе Вашеро, никогда ранее не поднимавшийся выше 110-й строчки рейтинга, войдет в топ-40 и станет 40-й ракеткой мира.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
