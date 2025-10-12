«Авангард» обыграл «Металлург» в гостях – 5:1. Прервалась серия магнитогорцев из 5 побед

«Авангард» обыграл «Металлург» в матче FONBET чемпионата КХЛ.

Встреча проходила в Магнитогорске и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.

Единственную шайбу у «Металлурга» забросил Роман Канцеров , Евгений Кузнецов набрал второе очко в двух матчах сезона. У омичей 3 (2+1) балла в активе защитника Максима Лажуа .

Магнитогорцы прервали серию из пяти побед подряд, но сохраняют первое место в Восточной конференции, набрав 24 очка за 15 игр. «Авангард» идет третьим на Востоке, имея в активе 20 баллов после 14 матчей.

Следующий матч «Металлург » проведет дома 16 октября с «Салаватом», «Авангард » сыграет 14 октября в гостях с «Трактором».