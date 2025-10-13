Федерико Бернардески: «Ювентус» чувствовал, что мог выиграть ЛЧ в 2019-м. Хотел бы переиграть матч с «Аяксом», игра с «Атлетико» была идеальной»

Федерико Бернардески заявил, что «Ювентус» был готов выиграть ЛЧ в 2019-м.

В сезоне-2018/19 «Ювентус» обыграл «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов по сумме двух встреч (0:2, 3:0). Во втором матче «Юве» разгромил соперника благодаря хет-трику Криштиану Роналду . В четвертьфинале «бьянконери» уступили «Аяксу » (1:1, 1:2). Турнир выиграл «Ливерпуль».

«На мой взгляд, [второй ] матч «Ювентуса» с «Атлетико » был идеальным. Не только с моей стороны, но и со стороны всей команды и болельщиков. Это был лучший матч «Ювентуса» за последние десять лет.

Меня спрашивали, какой матч я хотел бы переиграть. Отвечаю: игру с «Аяксом» в следующем раунде. Мы чувствовали, что можем выиграть Лигу чемпионов, но футбол непредсказуем», – сказал бывший полузащитник «Ювентуса », выступающий за «Болонью».