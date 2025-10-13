У Феррана мышечные проблемы, он выведен из состава Испании. Форвард «Барсы» не сыграет с Болгарией

Ферран Торрес пропустит ближайший матч сборной Испании.

Нападающий национальной команды не сыграет 14 октября в матче против сборной Болгарии в рамках квалификации ЧМ-2026.

Футболист, представляющий «Барселону», выведен из состава сборной Испании из-за мышечных проблем. Игрок испытывал мышечный дискомфорт по ходу прошлого матча отбора с командой Грузии (2:0).

В этом сезоне Ферран Торрес забил 4 гола и сделал 1 передачу в 8 матчах Ла Лиги. Его статистику можно изучить по ссылке .

Ранее, находясь в сборной, повреждение получил хавбек каталонцев Дани Ольмо.