Овечкин сделал пас на победный гол в матче с «Рейнджерс». У него 0+2 в 3 играх
Александр Овечкин сделал пас на победный гол в матче НХЛ с «Рейнджерс» (1:0).
На 34-й минуте после наброса капитана «Вашингтона» Энтони Бовилье переправил шайбу в ворота.
Овечкин набрал 2-е (0+2) очко в текущем сезоне, всего он провел 3 игры.
Сегодня за 14:47 (1:48 – в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот (1 был заблокирован), 4 силовых приема, полезность – «плюс 1».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости