Овечкин сделал пас на победный гол в матче с «Рейнджерс». У него 0+2 в 3 играх

Александр Овечкин сделал пас на победный гол в матче НХЛ с «Рейнджерс» (1:0).

На 34-й минуте после наброса капитана «Вашингтона» Энтони Бовилье переправил шайбу в ворота.

Овечкин набрал 2-е (0+2) очко в текущем сезоне, всего он провел 3 игры.

Сегодня за 14:47 (1:48 – в большинстве) у россиянина 3 броска в створ ворот (1 был заблокирован), 4 силовых приема, полезность – «плюс 1».