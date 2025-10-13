Зидану нравится игра Ямаля: «Против «Интера» на «Сан-Сиро» он делал все сам. Витинья и Невеш никогда не теряют мяч»

Зинедин Зидан признался, что ему нравится игра Ламина Ямаля.

«Кто из игроков мне нравится? Независимо от позиции на поле, есть один футболист, который меня впечатляет, когда он касается мяча – это Ямаль . В матче против «Интера » в прошлом сезоне в Лиге чемпионов на «Сан-Сиро» он делал все сам.

А затем на ум приходят Витинья , Невеш. Они никогда не теряют мяч», – сказал бывший полузащитник «Ювентуса», «Реала», сборной Франции и экс-тренер «Мадрида».