Чемпионат России по регби. «ВВА-Подмосковье» сыграет с «Металлургом» за 7-е место, «Локомотив» и «Слава» – за 5-е, другие матчи

11 и 12 октября пройдут финальные матчи PARI чемпионата России по регби.

PARI Чемпионат России по регби

Финал

12 октября

Стрела-Ак Барс – Динамо – 12.30

Прямая трансляция матча – здесь.

Матч за 3-е место

12 октября

Енисей-СТМ – Красный Яр – 9.00

Прямая трансляция матча – здесь.

Матч за 5-е место

11 октября

Локомотив – Слава – 12.00

Прямая трансляция матча – здесь.

Матч за 7-е место

11 октября

ВВА-Подмосковье – Металлург – 14.00

Прямая трансляция матча – здесь.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Все встречи в прямом эфире покажет Спортс’‘.

Записи прошлых матчей сезона

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
Чемпионат России по регби. Полуфинал. «Енисей-СТМ» уступил «Динамо», «Красный Яр» проиграл «Стреле-Ак Барс» и другие результаты
775 октября, 13:50ВидеоСпортс"
Трансляции регби на Спортсе’‘: «Динамо» и «Стрела-Ак Барс» вышли в финал и еще два матча
5 октября, 05:00ВидеоСпортс"
Чемпионат России по регби. Полуфинал. «Стрела-Ак Барс» обыграла «Красный Яр», «Динамо» победило «Енисей-СТМ» и другие результаты
6528 сентября, 14:59ВидеоСпортс"
Игрок «Стрелы-Ак Барс» Давудов сломал дверь в раздевалке после удаления в матче с «Красным Яром»
226 октября, 19:22Фото
United Rugby Championship. 2-й тур. «Буллс» обыграли «Ленстер», «Дзебре» одолели «Лайонс» и другие результаты
185 октября, 19:21
Чемпионат России по регби. Полуфинал. «Енисей-СТМ» уступил «Динамо», «Красный Яр» проиграл «Стреле-Ак Барс» и другие результаты
775 октября, 13:50ВидеоСпортс"
Владимир Грачев: «Сейчас «Стрела-Ак Барс» действительно выглядит сильнее, чем «Красный Яр». Это не равные команды»
25 октября, 10:51
Джейпи Нил: «Юрий Кушнарев сказал, что цель «Динамо» чемпионство? Желаю им удачи»
45 октября, 10:46
Драка Давудова и Чабана: лучшие моменты матча «Красного Яра» и «Стрелы-Ак Барс»
55 октября, 10:40Видео
«Стрела-Ак Барс» во второй раз в истории вышла в финал чемпионата России по регби
75 октября, 09:04
Андрей Сорокин: «Где-то «ВВА-Подмосковье» сама не до конца верит в свои силы. Многое зависит от настроя и самоотдачи»
24 октября, 16:14
Максим Толмачев: «Виноваты сами, что создали себе проблемы, но в нужный момент воспряли»
14 октября, 16:10
Первухин о поражении «Енисея-СТМ» в полуфинале: «В этой жизни нет ничего вечного. Когда-то все кончается»
64 октября, 13:52
Федерация регби России о гибели хоккейного «Локомотива» в 2011-м: «Помним 🙏»
7 сентября, 12:51
Трансляция регби на Спортсе’‘: «Динамо» – «Металлург»
10 августа, 06:35Видео
Хайлайты матча «Славы» и «Металлурга» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 19:57Видео
Тренер «Славы» Толмачев: «В первом тайме у нас преобладал технический брак. Был мандраж, но затем вкатились и уже катили до последнего»
111 мая, 14:19
Хайлайты матча «ВВА-Подмосковья» и «Красного Яра» во втором туре чемпионата России по регби
11 мая, 12:19Видео
Запись трансляции Суперкубка России по регби-2025: сыграли «Енисей-СТМ» и «Стрела-Ак Барс»
526 апреля, 06:00Live
Южноафриканский регбист Рикерт Корфф получил российское спортивное гражданство
47 декабря 2024, 16:13
Регбист «Спартака» Андрей Черемных ушел из жизни в возрасте 33 лет
126 августа 2024, 19:52
«Думаю, мы могли играть и создали бы конкуренцию. Но точно не для Новой Зеландии». Регбистка Шестакова о пропуске Олимпиады
16 августа 2024, 06:08
Российский регбист Назар Хлобозов погиб в возрасте 17 лет в автокатастрофе
17 ноября 2023, 17:34