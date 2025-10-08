Чемпионат России по регби. «ВВА-Подмосковье» сыграет с «Металлургом» за 7-е место, «Локомотив» и «Слава» – за 5-е, другие матчи
11 и 12 октября пройдут финальные матчи PARI чемпионата России по регби.
PARI Чемпионат России по регби
Финал
12 октября
Стрела-Ак Барс – Динамо – 12.30
Прямая трансляция матча – здесь.
Матч за 3-е место
12 октября
Енисей-СТМ – Красный Яр – 9.00
Прямая трансляция матча – здесь.
Матч за 5-е место
11 октября
Локомотив – Слава – 12.00
Прямая трансляция матча – здесь.
Матч за 7-е место
11 октября
ВВА-Подмосковье – Металлург – 14.00
Прямая трансляция матча – здесь.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Все встречи в прямом эфире покажет Спортс’‘.
