12

Сильянов о сборной России: «Точно бы вышли из группы на ЧМ. Игры в плей-офф – совсем другое»

Александр Сильянов считает, что Россия могла бы выйти из группы на ЧМ-2026.

14 октября сборная России проведет товарищеский матч против команды Боливии.

Иран – участник ЧМ-26, а Боливия попала в стыковые матчи. Есть ли дополнительный интерес сыграть против команд статуса участников чемпионата мира?

– Конечно, интересно сравнить себя на их фоне и посмотреть, как мы бы могли сыграть на чемпионате мира.

– Многие отмечали, что в матче с Катаром вышел сильнейший состав сборной России за последнее время. Как думаете, чего бы эта команда могла добиться на чемпионате мира?

– Думаю, из группы бы точно вышли на чемпионате мира, а игры на вылет в плей-офф – совсем другое, тяжело загадывать, – сказал защитник сборной России и «Локомотива» Александр Сильянов.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Советский Спорт»
