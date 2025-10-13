Лукин хотел бы сыграть с Аргентиной: «Против Месси было бы интересно проверить свои силы. Это мечта любого игрока»

Матвей Лукин хотел бы сыграть против сборной Аргентины и Лионеля Месси.

— Насколько тебя расстроило, что матча между Аргентиной и Россией не состоится?

— Я, конечно, хотел бы сыграть с Аргентиной. Но я получаю удовольствие от любой игры, и без разницы, какой это соперник. Просто получаю удовольствие, надев футболку сборной России. Когда весь стадион болеет за тебя — это потрясающие эмоции. Если вдруг это получится, то будет супер.

— Закрыл бы левую ногу Месси?

— Если честно, было бы интересно проверить свои силы. Посмотреть вживую на этого великого футболиста. Думаю, это мечта любого игрока, – сказал защитник сборной России и ЦСКА .