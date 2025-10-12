  • Спортс
  • Стойкович подал в отставку после домашнего поражения Сербии от Албании. Сборная идет третьей в отборе ЧМ-2026
33

Стойкович подал в отставку после домашнего поражения Сербии от Албании. Сборная идет третьей в отборе ЧМ-2026

Драган Стойкович объявил о своей отставке с поста тренера сборной Сербии.

В субботу сербы проиграли дома Албании (0:1) в отборе ЧМ-2026 и после 5 матчей занимают в таблице 3-е место.

«Я разговаривал с президентом и генеральным секретарем [Сербского футбольного союза] и сообщил о своей отставке.

Я и сам не ожидал такого поражения… Я тот, кто несет полную и исключительную ответственность», – сказал Стойкович.

60-летний тренер возглавлял сборную с 2021 года. Ранее в отборе ЧМ-2026 Сербия крупно проиграла на своем поле Англии (0:5).

Слишкович не хотел увольняться из «Оренбурга»: «Чтобы я подал в отставку? Никогда в жизни. Это делают только тупые тренеры. Клуб может решать, это другое»

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Reuters
отставки
logoСборная Сербии по футболу
Федерация футбола Сербии
logoКвалификация ЧМ
logoСборная Албании по футболу
logoДраган Стойкович
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
