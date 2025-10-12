Стойкович подал в отставку после домашнего поражения Сербии от Албании. Сборная идет третьей в отборе ЧМ-2026
Драган Стойкович объявил о своей отставке с поста тренера сборной Сербии.
В субботу сербы проиграли дома Албании (0:1) в отборе ЧМ-2026 и после 5 матчей занимают в таблице 3-е место.
«Я разговаривал с президентом и генеральным секретарем [Сербского футбольного союза] и сообщил о своей отставке.
Я и сам не ожидал такого поражения… Я тот, кто несет полную и исключительную ответственность», – сказал Стойкович.
60-летний тренер возглавлял сборную с 2021 года. Ранее в отборе ЧМ-2026 Сербия крупно проиграла на своем поле Англии (0:5).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Reuters
