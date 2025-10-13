  • Спортс
Влахович о 0:1 с Албанией: «Самое тяжелое при мне поражение Сербии. Такова реальность, учитывая, сколько минут проводят на поле наши игроки и за какие клубы они выступают»

Душан Влахович оценил домашнее поражение Сербии от Албании (0:1) в отборе ЧМ-2026.

После матча тренер сербов Драган Стойкович подал в отставку.

«Это точно самое тяжелое поражение за время моего выступления за национальную команду. Думаю, остальные ребята считают так же. Это тяжелый для нас день.

Мы сыграли не лучшим образом, не выиграли несколько матчей, крупно проиграли Англии, и это нормально, что люди недовольны. Такова реальность на данный момент, и это очевидно. Тем более если учитывать, сколько минут проводят на поле наши игроки и за какие клубы они выступают.

Нужно двигаться дальше, сплотиться. Атмосфера очень хорошая, в этом плане у нас хорошая команда. Наверняка еще будут как взлеты, так и падения. У нас много новичков, которым нужно адаптироваться», – сказал форвард сборной Сербии и «Ювентуса».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Novosti
