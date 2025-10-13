Овечкин остался без голов в 3 стартовых матчах в 4-м сезоне НХЛ подряд. За карьеру в лиге – в 5-й раз

Александр Овечкин остался без голов в 3 стартовых матчах в 4-м сезоне НХЛ подряд.

Капитан «Вашингтона » отметился результативной передачей в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс » (1:0).

В 3 играх в текущем сезоне на счету 40-летнего россиянина 2 (0+2) балла при полезности «+1».

Овечкин проводит свой 21-й сезон в НХЛ . Эта регулярка стала 5-й в целом (и 4-й подряд), когда он оставался без голов в 3 стартовых играх.

В список входят сокращенный из-за локаута сезон-2012/13 (первый гол был в 5-м матче, всего 32 шайбы в 48 играх, «Морис Ришар Трофи»), сезон-2022/23 (первые голы в 4-м матче, всего 42 шайбы в 73 играх), сезон-2023/24 (первый гол в 5-м матче, всего 31 шайба в 79 играх) и сезон-2024/25 (первый гол в 4-м матче, всего 44 шайбы в 65 играх).

За карьеру в рамках регулярок на счету форварда «Кэпиталс» в общей сложности 897 шайб в 1494 играх. Это лучший результат в истории НХЛ, рекорд Уэйна Гретцки был побит в прошлом сезоне.