Агент Барбоза считает, что Россия вышла бы в плей-офф ЧМ-2026: «Это программа-минимум была бы. Многообещающая команда, есть очень качественные и талантливые игроки»

Паулу Барбоза считает, что сборная России вышла бы из группы на ЧМ-2026.

— Победа сборной России над Ираном (2:1) — хороший знак, поскольку у Ирана хорошая команда. В сборной России новое поколение, которое показывает большое качество, хотя и имеет пока мало опыта в международных встречах. Но это все равно многообещающая команда, которой нужно, естественно, почаще играть и иметь подобные товарищеские матчи.

Думаю, в недалеком будущем от российской сборной и от этого поколения стоит многого ждать. Есть очень качественные и талантливые игроки.

— Мы можем представить, что на предстоящем чемпионате мира Россия могла бы побороться за выход из группы?

— Это да, конечно. Это программа-минимум была бы. Думаю, безусловно, из группы она бы вышла, — сказал футбольный агент.