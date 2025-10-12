Зинедин Зидан: «Я скучаю по футболу прошлого. Сейчас чего-то не хватает, хочется видеть более атакующий стиль игры»
Зинедин Зидан скучает по футболу прошлого и хочет видеть более атакующую игру.
«Думаю, сегодня чего-то не хватает, если сравнивать с футболом прошлого. Когда я смотрю матчи, мне хочется видеть более атакующий стиль игры.
Да, это правда – я немного скучаю по футболу прошлого», – сказал бывший полузащитник «Ювентуса», «Реала», сборной Франции и экс-тренер «Мадрида» Зидан.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
