  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Зинедин Зидан: «Я скучаю по футболу прошлого. Сейчас чего-то не хватает, хочется видеть более атакующий стиль игры»
29

Зинедин Зидан: «Я скучаю по футболу прошлого. Сейчас чего-то не хватает, хочется видеть более атакующий стиль игры»

Зинедин Зидан скучает по футболу прошлого и хочет видеть более атакующую игру.

«Думаю, сегодня чего-то не хватает, если сравнивать с футболом прошлого. Когда я смотрю матчи, мне хочется видеть более атакующий стиль игры.

Да, это правда – я немного скучаю по футболу прошлого», – сказал бывший полузащитник «Ювентуса», «Реала», сборной Франции и экс-тренер «Мадрида» Зидан.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoЗинедин Зидан
logoтактика
logoЛа Лига
logoРеал Мадрид
logoСборная Франции по футболу
logoсерия А Италия
logoЮвентус
logoлига 1 Франция
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Зидан о будущем: «Я обязательно вернусь к тренерской работе. Одна из моих целей – сборная Франции»
11сегодня, 13:56
Роберто Манчини: «Я раньше других заметил Зидана и хотел пригласить его в «Сампдорию», первым увидел Роналду. Я смотрел огромное количество матчей – глаз у меня был наметан»
49вчера, 17:22
Гризманн назвал Зидана лучшим игроком в истории. Месси – 2-й, Марадона – 3-й, Бекхэм – 5-й
12910 октября, 20:50
Главные новости
Бернардески о Роналду: «Он изменил футбол и спорт. Победитель, экстраординарная личность, невероятно скромный человек, уникальный и неповторимый»
1 минуту назад
Дмитрий Губерниев: «Уровень российского футбола, биатлона, лыж и всего спорта упал за время отстранения, оценить его невозможно. Ловчев выступил как Капитан Очевидность»
913 минут назад
Мостовой про Ваноли: «Сейчас еще человек 20 стоят с поднятой рукой: «Возьмите меня в «Спартак». Бесполезно гадать, и у Станковича действующий контракт»
1135 минут назад
Квалификация ЧМ-2026. Нидерланды против Финляндии, Беларусь в гостях у Шотландии, Хорватия сыграет с Гибралтаром, Кипр разгромил Сан-Марино
2346 минут назадLive
Бенитес о периоде в «Реале»: «Команда играла хорошо и всего на 5 очков отставала от «Барсы» в январе. Многое можно было изменить, но мне не дали времени»
15сегодня, 15:47
Мбаппе о Месси в «ПСЖ»: «Мне повезло поиграть с Лео, не думал, что это случится. Я всегда мечтал о «Реале» и никогда не думал о переходе в «Барселону»
14сегодня, 15:32
Пономарев о Карпине: «Ничего не смыслит в построении обороны. Хотя что тут особенного: плотно держать игрока и караулить свободные зоны, вот и все»
15сегодня, 15:26
Дегтярев поздравил Симоняна с 99‑летием и званием Героя труда РФ: «От всего спортивного сообщества желаю здоровья, веры, надежды и любви!»
13сегодня, 15:19
ЦСКА завоевал женский Кубок, обыграв «Зенит» по пенальти. Это 4-я победа женской команды армейцев в турнире
21сегодня, 14:33
Пепе о Роналду: «На предсезонке в «Спортинге» было 2 тренировки в день – после первой он съедал грушу или яблоко и шел в спортзал. Хороший лидер не навязывает правила, а показывает примером»
40сегодня, 14:15
Ко всем новостям
Последние новости
Нидерланды – Финляндия. 3:0 – Депай забил пенальти и ассистировал Малену и ван Дейку. Онлайн-трансляция
19 минут назадLive
«Карпин в числе сильнейших тренеров в истории сборной. Когда он пришел после Черчесова, результат не заставил себя ждать». Смородская о специалисте
817 минут назад
Канчельскис о Батракове в Европе: «Если есть хорошие варианты – нужно ехать. Но в команду первой пятерки, а не из середины таблицы. Чтобы было за что бороться и дальше двигаться»
132 минуты назад
Мхитарян о Моуринью: «Он помог мне вырасти как личности, ставил в трудное положение, чтобы увидеть, смогу ли я выбраться. Жозе объяснил мне, как устроен футбольный мир, я благодарен»
146 минут назад
Гиу о «Барселоне»: «Я мог бы сыграть больше, но в команде был Левандовски, подписали Роке – было ясно, что мне нет места. С Фликом я говорил только один раз»
248 минут назад
Манчини о чемпионстве с «Сити» и победе над «КПР» с голом Агуэро на 94-й: «Я чуть не умер тогда! Сумасшедший сезон, мы оказались в безумной ситуации»
3сегодня, 15:46
«Педри как Лаудруп – может выйти из-под давления. Он чудо, иметь его в команде – роскошь». Экс-хавбек «Барсы» Сакристан об испанце
2сегодня, 15:15
У Шнякина родился сын Демид: «Ксюша, родная, спасибо за сына, дочерей, терпение и женскую силу! Я тебя люблю! Даже больше, чем топовые игры РПЛ»
19сегодня, 15:09Фото
Первая лига. «Ротор» обыграл «Черноморец»
22сегодня, 14:59
Коло Туре о календаре: «Это стало проблемой для здоровья футболистов и качества игры. Игрокам нужно больше времени на отдых, иначе они не могут выложиться на все 100%»
1сегодня, 14:54