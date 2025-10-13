«Аль-Ахли» предложит «Зениту» около 55 млн евро за Педро, саудовский клуб начал переговоры (ESPN Brasil)

«Аль-Ахли» предложит «Зениту» более 50 миллионов евро за Педро.

Как сообщает ESPN Brasil, «Аль-Ахли Джидда » начал переговоры с «Зенитом » о трансфере 19-летнего атакующего полузащитника из Бразилии.

Саудовский клуб готовится предложить за Педро примерно 55 млн евро.

Кроме того, летом «Аль-Иттихад Джидда » был готов заплатить за бразильца около 40 млн евро, ноне смог завершить сделку.

Утверждается, что клуб из Санкт-Петербурга готов рассмотреть продажу Педро и инвестировать вырученные средства на новых футболистов из Южной Америки.

«Коринтианс» получит лишь 2,5% солидарных выплат от общей суммы потенциального трансфера Педро. Бразильцы продали «Зениту» остававшиеся у них 30% прав.

Подробная статистика выступлений Педро доступна здесь .